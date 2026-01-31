Vušković nakon remija s Bayernom: ‘Bilo bi čarobnije da smo zabili i treći gol’

Podijeli :

Guliver Image

Nogometaši Bayerna doživjeli su još jedan neugodan rezultat u Bundesligi, već drugi u razmaku od samo tjedan dana. Nakon što su prošlog vikenda upisali prvi prvenstveni poraz ove sezone protiv Augsburga (2:1), aktualni njemački velikan nije uspio doći do pobjede ni na gostovanju kod HSV-a, gdje je susret završio bez pobjednika rezultatom 2:2. Pogotke za Bayern postigli su Harry Kane i Luis Díaz, dok su za domaćine mrežu tresli Fabio Vieira i hrvatski branič Luka Vušković.

Unatoč novom posrtaju, Bayern je i dalje čvrsto na vrhu prvenstvene ljestvice. S druge strane, HSV je produžio niz bez pobjede na šest utakmica i ostaje u borbi za opstanak. Ipak, remi protiv lidera prvenstva daje im dodatni vjetar u leđa, a ujedno su produžili niz domaćih utakmica bez poraza na šest zaredom. Na slavlje protiv Bayerna Hamburžani još uvijek čekaju, posljednji put su ih svladali u rujnu 2009. godine.

