Vušković: Drago mi je zbog Hajduka i i nadam se da je ovo konačno ta godina, ali polako…

Započela je posljednja reprezentativna stanka ove godine, a Hrvatsku čekaju završne dvije utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. protiv Farskih Otoka i Crne Gore.
Prvi je pred novinare izašao Petar Musa, koji je govorio o svom povratku u reprezentaciju te o tome kako se često podcjenjuje razina kvalitete MLS-a:
“Ima jako puno dobrih igrača. Nije više samo liga za one koji su pred krajem karijere. Mislim da sam imao dobru sezonu, drago mi je da sam opet tu. Ovo mi je velika potvrda rada i truda. Presretan sam da sam se vratio, a ostalo ćemo vidjeti.”
“U Dallasu će devet utakmica udomaćiti. Krenuli su u velike pripreme. Mislim da će sport biti sve popularniji. Imaju dobru infrastrukturu i stadione. Nadam se da ću igrati u Dallasu.”
O osobnim očekivanjima rekao je:
“Svaki igrač koji igra na dobroj razini očekuje biti dio reprezentacije. Nakon dvije godine sam dobio poziv i zahvalan sam i sad je sve na meni da radim.”
“Bio bi bliže što se tiče putovanja. Ne znam, liga je dobra i ima puno prostora za napredak.”
“Dobar su protivnik, to su pokazali protiv Češke i nas. Mi smo ipak kvalitetniji i mislim da će sve ovisiti o nama.”
Nakon toga osvrnuo se i na svoje planove s Tottenhamom:
“Čujem se s par ljudi ih kluba, u kontaktu smo. Dobar su klub po pitanju praćenja i razvoja igrače. Ne zna što će biti u budućnosti, fokus je na HSV-u.”
“Što se Hajduka tiče, drago mi je zbog njih i nadam se da je ovo konačno ta godina, ali polako vidjet ćemo još sve.”
