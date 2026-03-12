Vušković: Brzina je moja najveća slabost, s Joškom Vlašićem naporno radim na napretku

Podijeli :

Marco Steinbrenner/DeFodi Images via Guliver

Luka Vušković ove sezone igra vrlo dobro na posudbi u Hamburger SV iz Tottenham Hotspur. Iako ima samo 19 godina, nametnuo se kao jedan od zapaženijih igrača u Bundesliga. U prvenstvu je nastupio u 22 utakmice, pritom postigao pet pogodaka i upisao jednu asistenciju.

Zahvaljujući dobrim igrama tri je puta proglašen najboljim mladim igračem mjeseca u njemačkom prvenstvu. Osim što doprinosi golovima, Vušković se ističe i u svojoj osnovnoj ulozi stopera, gdje često dominira u obrambenim zadacima. U razgovoru za Bild govorio je o svojim igrama i životu u Hamburgu.

Na pitanje o najvećoj slabosti istaknuo je brzinu. Objasnio je da na tome intenzivno radi posljednjih godina uz privatnog trenera Joško Vlašić. Istaknuo je da je svoju maksimalnu brzinu povećao s 30 na 32,5 km/h, što smatra dobrim rezultatom za obrambenog igrača, ali vjeruje da može još napredovati.

Kada je riječ o najtežem protivniku, bez razmišljanja je izdvojio Harry Kane, s kojim se susreo u prvoj međusobnoj utakmici. Naglasio je da je Kane izuzetno inteligentan napadač i da gotovo svaki dodir lopte u kaznenom prostoru pretvara u gol.

Prisjetio se i najtežeg trenutka u dresu HSV-a – poraza 0:5 protiv FC Bayern Munich u Münchenu, koji je bio njegov prvi nastup za klub. Unatoč visokom porazu, rekao je da mu je trenerovo povjerenje u toj utakmici puno značilo te da mu je upravo to pomoglo da kasnije podigne samopouzdanje i pruži dobre partije.

Govorio je i o velikoj želji da jednog dana zaigra zajedno s bratom Mario Vušković, koji se priprema za povratak nogometu nakon gotovo četverogodišnje suspenzije zbog dopinga. Mario će od rujna ponovno smjeti trenirati s momčadi, a od studenog i igrati službene utakmice.

Luka priznaje da mu je zajednički nastup s bratom veliki san, iako zasad djeluje teško ostvariv. Dodao je kako bi njihovi roditelji posebno voljeli vidjeti obojicu na terenu u istoj ekipi, što se dosad nije dogodilo ni na prijateljskim ili obiteljskim utakmicama.

Na kraju se osvrnuo i na svoj matični klub Tottenham, s kojim ima ugovor do 2030. godine. Na pitanje bi li se vratio igrati i u slučaju da klub ispadne iz lige, nije želio govoriti o budućnosti, naglasivši samo da je i dalje igrač londonskog kluba.