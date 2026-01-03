Vulgarno je najavio susret s Hrvatskom, a sada preuzima Indoneziju

Podijeli :

REUTERS/Siphiwe Sibeko via Guliver Images

Bivši izbornik kanadske reprezentacije John Herdman imenovan je novim izbornikom Indonezije, objavio je u subotu nogometni savez te zemlje.

Herdman zamjenjuje Patricka Kluiverta nakon što je Nizozemac otišao uz obostrani pristanak jer je Indonezija ispala iz azijskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u listopadu.

Pedesetogodišnji Englez prethodno je radio s novozelandskom ženskom reprezentacijom prije nego što je kanadsku žensku reprezentaciju doveo do brončane medalje na Olimpijskim igrama 2012. i 2016. godine.

Herdman je zatim predvodio mušku reprezentaciju Kanade na Svjetskom prvenstvu u Katru 2022. godine, što je bio prvi put da se zemlja pojavila u finalu u 36 godina. Posljednji posao imao je u Toronto FC.

Tom prilikom je vulgarno najavio susret s reprezentacijom Hrvatske..

Njegove prve utakmice bit će u ožujku kada je Indonezija domaćin FIFA serije u Jakarti.