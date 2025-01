Vukušić napustio Zrinski: ‘Komak jedan dan priča jedno, a drugi dan drugo. Sigurno će ispasti’

Podijeli :

Ante Vukušić (33) napustio je Zrinski iz Jurjevca nakon četiri mjeseca i prešao u Croatiju iz Zmijavaca.

Tako je bivši napadač Hajduka posljednjeplasiranu momčad Prve NL zamijenio ekipom iz sredine tablice.

U razgovoru za Dalmatinski portal, Vukušić je komentirao stanje u Zrinskom, klubu koji je prošle godine bio u borbi za prvu ligu, a sada se suočava s mogućim ispadanjem u treći rang i prijeti mu gašenje.

“Razočarao sam se u Zrinskom. Rekao sam da više ne računaju na mene. Došao sam s najboljim namjerama, spustio se ligu niže. Imao sam ugovor s Varaždinom, ali odlučio sam otići. Pojavila se opcija za Zrinski. Malo sam bio skeptičan, ali mi je trebao kontinuitet igara. Čuo sam se s Matom Neretljakom. Možda je to bila prekretnica da dođem.

Odličan čovjek, s njim sam igrao u Hajduku. Mislili smo obojica da će to biti lijepa priča, najavljivao se napad na prvo mjesto. Na kraju sam odigrao 15 utakmica, zabio šest golova. Sve bodove sam im ja donio. Kako je teklo vrijeme bilo je sve teže, ali odradio sam sve profesionalno, kao i ostatak momčadi. Bilo je OK što se tiče uvjeta, ali nije bilo kvalitete. Gazda je htio napraviti ekipu da što manje potroši novca.



Guralo se, trebalo se krenuti u drugi dio, ali… Vidim da nemaju ambicije ostati u ligi. To me razočaralo. Ne volim kad ljudi nešto obećavaju, a ne ispune. Klub funkcionira amaterski. Dok traje zimska pauza ništa nam nisu javljali iz kluba. Kad bi nekoga zvali samo bi nas zavaravali, a te priče ne bi držale vodu u svim segmentima. Ne znaš na čemu si, u kojem segmentu će ići stvari. Razočaran sam, ali sa sigurnošću mogu reći da će oni ispasti iz lige. Dio igrača je otišao, mlađi će ostati.”

Vukušić je opisao osebujnog Ivana Komaka, šefa kluba, i njegov način vođenja.

“Imao sam komunikaciju s njim kada sam dolazio i tijekom sezone krizne sastanke. Sve je išlo OK, ali on je čovjek koji jedan dan priča jedno, a drugi dan drugo. Teško je s njim komunicirati. Preko nekih ljudi mi je poručio da sam preskup, a onda drugi dan da nisam, treći dan mogu li doći za manje. To je za mene amaterizam. Što ti god treba u klubu trebaš otići do Komaka. Dok dođeš do njega izgubiš nekoliko dana. Prošle godine je bila borba za prvu ligu, sada su praktički pred gašenjem. Igrat će ligu, ali ne vjerujem da će ikoga pobijediti do kraja.”