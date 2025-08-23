Vukovarski Kolumbijci ispisali povijest HNL-a

Podijeli :

HNK Vukovar 1991

Utakmicom između Vukovara 1991 i Gorice započelo je četvrto kolo aktualne sezone HNL-a. Susret je obilovao uzbuđenjima. Goričani su poveli s 0:2, no novopečeni prvoligaš uspio se vratiti i osvojiti drugi uzastopni bod.

Strijelci za Vukovar bili su dvojica Kolumbijaca, Robin Gonzalez, koji već godinama nastupa na istoku Hrvatske i već je ranije zapažen u 1. NL, te David Mejía, koji je lani bio na posudbi u Dugopolju, a sada se ustalio u prvoj postavi.

Ofenzivina baza podataka otkrila je kako je ova utakmica ušla u povijest HNL-a. Razlog za to je da su dvojica ili više Južnoamerikanaca postigli pogodak u istoj utakmici. Serija je započela još 2006. kada su Dinamov Etto i Šibenikov Gabriel zabijali u golijadi 4:3. Etto je bio akter i sljedeća dva puta, s Varteksovim Brazilcem Fábijem (2007.) i Dinamovim Čileancem Pedrom Moralesom (2008.).

Posebno se pamti susret iz 2011. između Hrvatskog dragovoljca i Zagreba (2:3), kada su za Zagreb zabili Brazilac Carlos Santos i Argentinac Franco Chiavarini. U kasnijim godinama dominirali su Dinamovi južnoamerički igrači poput Ibáñeza, Cleytona, Juniora Fernandesa, Sigalija i Henríqueza.

Posljednjih sezona ulogu “stalnog člana” ovih statistika imao je Osijekov Ramón Miérez, koji je često u istim utakmicama zabijao uz južnoameričke protivnike poput Hébera (Rijeka), Mateusa (Slaven), Herrere i Obregóna (Varaždin) te Marcosa Mine (Šibenik).

Zadnji takav slučaj zabilježen je u svibnju 2023., kada su za Osijek i Šibenik u istoj utakmici zabili Miérez i Mina. Tek sada, više od godinu dana kasnije, južnoamerički dvojac ponovno je pogodio. González i Mejía ujedno su i prvi Kolumbijci koji su zajedno tresli mrežu u istoj utakmici elitnog ranga hrvatskog nogometa.