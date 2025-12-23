Vukovar iz Dinama dovodi dva otpisana igrača?!

Kako prenosi Index, u klub je već stigao ukrajinski stoper Nikita Vlasenko, a blizu potpisa je i Dinamov Moreno Živković (21), koji bi u Vukovar došao na posudbu uz nastavak isplate plaće od strane Modrih.

Živković nije u planovima trenera Marija Kovačevića i ove sezone još nije odigrao ni minutu za Dinamo. Prošlog proljeća bio je na posudbi u Lokomotivi, gdje je upisao 14 nastupa u HNL-u.

Uz Živkovića, Vukovar želi i napadača Lovru Kulušića (19), koji se vratio s posudbe u slovenskom Bravu. Mladi napadač u Sloveniji se nije naigrao te je skupio devet nastupa u kojima je postigao jedan gol i upisao jednu asistenciju.

Oba bi igrača stigla u Vukovar na posudbu, ali bi ostala na Dinamovoj platnoj listi, što znači da bi Vukovarci do kraja sezone dobili pojačanja praktički besplatno.