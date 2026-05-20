Vukovar ispao iz lige, ali sada je stigao do drugog trofeja u sezoni

Najraspoloženiji bio je Lovro Banovec s dva pogotka, dok su se u strijelce još upisali Jakov Gurlica i Kerim Çalhanoğlu za konačnih 4:0. Stipiću je ovo drugi trofej na klupi Vukovara, nakon ranijeg osvajanja Kupa nogometnog središta Vukovar.

Osvojenim županijskim kupom Vukovar 1991 uspješno je zaključio sezonu uoči idućesezonske borbe za vrh Prve NL. S druge strane, Bedem može biti zadovoljan jer je plasmanom u finale osigurao nastup u pretkolu Hrvatskog nogometnog kupa u sezoni 2026./27.