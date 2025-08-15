Vukovar ipak nije potjerao vratara koji je lajkao četnike? Schifo: Zaslužuje još jednu priliku

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

HNK Vukovar 1991 od 18:45 igra protiv Istre 1961 u trećem kolu SuperSport HNL-a. Nakon dva gostujuća poraza od Lokomotive i Dinama, Vukovarci će domaći debi odigrati u Vinkovcima na stadionu Cibalije.

Istra je u prva dva kola upisala remi protiv Lokomotive i poraz kod Hajduka. Na konferenciji za medije uoči susreta trener Gordon Schildenfeld osvrnuo se na aktualne teme i očekivanja od utakmice.

Jedna od njih je i mladi vratar Srđan Nedić (18), koji je otpušten iz kluba pretprošlog četvrtka jer je na Instagramu pratio profile poput “Četnici 1941”. Klub je nakon otkrića obavijestio javnost o raskidu ugovora. Ipak, Nedić se u Comet sustavu i dalje vodi kao nogometaš Vukovara, a na tu temu govorio je i Schildenfeld.

“Dečka ne treba razapinjati. Karijera je ispred njega i ja sam zato da ga se zaštiti što god bilo. Treba dobiti još jednu priliku.” Vukovar i dalje od vratara ima samo Marina Bulata, a Schildenfeld je još dodao kako je Nedić svaki trening odrađivao kako treba.

Podsjetimo, Nedić se dan nakon objave o raskidu ugovora oglasio i iznio svoju stranu priče: “Kao dijete od 12 godina, bez svijesti o značenju i posljedicama svojih online aktivnosti, zapratio sam stranicu čiji sadržaj danas ni ne podržavam niti razumijem zašto sam to učinio. Sporna stranica nije aktivna više od 6 godina, a ja sam od tada odrastao, promijenio se i kao sportaš i kao osoba.