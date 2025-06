Vukovar ipak neće igrati HNL u Vinkovcima?

Podijeli :

HNK Vukovar 1991

HNK Vukovar 1991 od iduće će sezone igrati HNL.

Prvu utakmicu u HNL-u Vukovar će igrati 2. kolovoza od 17 sati kod Lokomotive, a prvu domaću protiv Istre 1961 16. kolovoza u trećem kolu. Ta utakmica trebala bi se igrati u Vinkovcima jer je Vukovar prijavio stadion Cibalije kao domaći teren za sljedeću sezonu.

No, moraju postaviti nove reflektore, uvesti brojače ulaznica, srediti svlačionice i VAR sobu, sve to skupa koštalo bi 800 tisuća eura i tu dolazi do problema.

Vrijeme polako curi, ostalo je mjesec dana do početka sezone, a na stadionu u Vinkovcima radovi još nisu počeli. Zbog toga se sve glasnije šuška da možda uopće neće igrati na stadionu Cibalije.

Stoga postoji mogućnost da će se Vukovarci na kraju preseliti u osječki Gradski vrt, koji zadovoljava sve prethodno navedene uvjete, piše Budica.info. Međutim, postoji jedan problem i u tome, Vukovar i Osijek nisu u istoj županiji, a to se kosi s pravilima HNS-a.