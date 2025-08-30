Vukovar ga je potjerao zbog praćenja četničkih stranica, sada je pronašao novi klub

Srđan Nedić (18), vratar kojem je NK Vukovar 1991 početkom kolovoza raskinuo ugovor zbog praćenja četničkih profila na društvenim mrežama, pronašao je novi klub.
Podsjetimo, tada je priznao da je stranice poput “Četnici 1941“ zapratio još kao dijete, ispričao se klubu i navijačima, no Vukovarci su ostali pri odluci.
Nedić karijeru nastavlja u Bosni i Hercegovini, gdje ga je Radnik Bijeljina predstavio kao novo pojačanje na vratarskoj poziciji:
“Konkurenciju među stativama pojačao je Srđan Nedić, mladi i talentirani golman rođen 27. prosinca 2006. godine u Vukovaru. U naš klub dolazi iz NK Vukovar 1991, člana hrvatskog HNL-a, a svoju karijeru započeo je u redovima NK Cibalia Vinkovci”, objavio je Radnik na službenim kanalima.
