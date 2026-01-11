Vukovar doveo bivše igrače Dinama i Rijeke

Vukovar, koji se na polusezoni SHNL-a nalazi na pretposljednjem mjestu s 15 bodova, jednim više od posljednjeg Osijeka, pojačao je obranu predstavljanjem Nikite Vlasenka i Jakova Gurlice.
Vlasenko (24) je branič koji je u sezoni 2022./23. nastupao za Rijeku u SHNL-u, a nogometni put započeo je u akademiji Juventusa.
Nakon Rijeke igrao je za drugu momčad švicarskog Servettea, a u Vukovar dolazi iz bjeloruskog Arsenala.
Gurlica (22) također je branič i stiže iz Gorice kao slobodan igrač. Prve nogometne korake napravio je u Dinamu, u HNL-u debitirao 2023 za Modre., a dio sezone proveo je na posudbi u slovenskom Bravu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!