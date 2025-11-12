Vujović: Hajdukova prednost je prevara, tek sada slijede teška gostovanja

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Nogometaši Hajduka upisali su novu pobjedu u SuperSport HNL-u svladavši Osijek 2:0 u susretu 13. kola. Dvoboj vodeće i posljednje momčadi lige odlučili su rani pogodak Filipa Krovinovića u petoj minuti te zgoditak Michelea Šege u sudačkoj nadoknadi

Splićani su ovom pobjedom učvrstili prvo mjesto s 29 bodova, četiri više od drugoplasiranog Dinama.

Unatoč dobrom rezultatskom nizu, legendarni Zlatko Vujović nije pretjerano optimističan kada je riječ o Hajdukovim izgledima u nastavku sezone, što je otkrio u razgovoru za srpski Žurnal.

“Sve ovo dosad je prevara. Hajduk ima prednost, ali mu slijede teška gostovanja. Dinamo je uložio 20 milijuna eura u tim, Hajduk milijun. Španjolac García je napravio dobru igru u Istri, ali tamo nije bilo pritiska. Na Poljud dođe 25.000 ljudi protiv posljednjeplasiranog Osijeka, pa vi zamislite kako se i trener osjeća.

Dobro je što igra Hajduka kreće od golmana, preko bekova, što se ne preskače igra. Gattusa nisam podnosio prošle sezone, ponašao se kao car, a nigdje prije toga nije imao uspjeha, niti umije napraviti igru.”

Momčad Gonzala Garcíje trenutačno ima omjer od devet pobjeda, dva remija i dva poraza. Ujedno je u nizu od osam utakmica bez poraza u prvenstvu i SuperSport Hrvatskom nogometnom kupu. Gledaju li se samo dvoboji u hrvatskom prvenstvu, Hajduk je u zadnjih šest utakmica slavio pet puta i jednom remizirao.

Zlatko Vujović, rođen 26. kolovoza 1958. u Sarajevu, bivši je jugoslavenski nogometaš koji je tijekom karijere igrao na poziciji napadača. Najveći trag ostavio je u dresu Hajduka iz Splita, za koji je postigao više od 100 prvenstvenih pogodaka, a uspješno je nastupao i u Francuskoj za klubove poput Bordeauxa, Cannesa, Paris Saint-Germaina, Sochauxa i Nice.

Bio je standardni član jugoslavenske reprezentacije, s kojom je nastupio na svjetskim prvenstvima 1982. i 1990. te na europskom prvenstvu 1984. godine, a 1980. osvojio je zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Moskvi. Zanimljivo, Zlatko ima brata blizanca Zorana, koji je također bio istaknuti nogometaš i reprezentativac. Nakon igračke karijere, Zlatko Vujović kratko se bavio trenerskim poslom, između ostalog i u Hajduku Splitu.