Vučko za N1: Bilić je veličina, ima takav odnos s igračima da poželite ostati duže na treningu

Nogomet 14. srp 202615:39 0 komentara

Povratak Slavena Bilića na klupu hrvatske reprezentacije nakon 14 godina komentirao je nekadašnji igrač Hajduka Luka Vučko u programu N1 televizije kod Brune Roglića. Vučko je s novim izbornikom surađivao u reprezentaciji. Naime, Bilić mu je bio trener u U-21 vrsti te izbornik u jedinom seniorskom nastupu za Hrvatsku. Isto tako, Vučko se dotaknuo i sjajnog Luke Vuškovića kojemu je on bio trener u kadetima Hajduka, nakon što ga je prebacio u taj uzrast iz pionira. Poslušajte razgovor.

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