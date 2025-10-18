Vučević i Rakitić u Hajduk dovode velikog talenta iz Lokomotive?!

Podijeli :

via Guliver

Uoči susreta Istre i Hajduka, nogometnom scenom proširila se informacija da Hajduk ozbiljno cilja na Fabijana Krivaka, talentiranog veznjaka Lokomotive i mladog hrvatskog reprezentativca.

Riječ je o 20-godišnjem reprezentativcu Hrvatske do 21 godine koji je ove sezone briljirao, a posebno se istaknuo nakon povratka od teške ozljede. U deset nastupa za Lokomotivu postigao je tri gola i upisao dvije asistencije, uključujući pogodak protiv Vukovara u posljednjem kolu.

Krivak je prva zimska meta Hajduka, a Sportske novosti doznaju kako su počeli konkretni razgovori. Klubu s Poljuda ide u prilog što Krivaku ugovor istječe na kraju sezone, pa bi mogao biti dostupan po povoljnijoj cijeni. Uz to, odnosi Lokomotive i Dinama su zahladili, a u posljednje vrijeme sve je više transfera između Lokomotive i Hajduka.

Nakon što su ovog ljeta pod vodstvom Gorana Vučevića i Ivana Rakitića doveli kapetana Lokomotive Frana Karačića za simboličnih 100 tisuća eura, Krivak se logično nameće kao sljedeći korak u novoj strategiji kluba – pametna ulaganja u mlade, potentne igrače koji mogu pomoći odmah, ali i dugoročno.