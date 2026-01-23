Vremenski uvjeti diktiraju HNL-om: Varaždin i Gorica zamijenili domaćinstva

Niske temperature posljednjih dana onemogućile su igranje na Gradskom stadionu u Varaždinu, što je potvrđeno nakon inspekcije terena u 11 sati, kojoj su nazočili predstavnici oba kluba, glavni sudac i delegat.

Garcia uoči nastavka sezone prokomentirao eventualni dolazak Marešića i status Livaje SKener: Ključni tjedan u Maksimiru – Osijek i Midtjylland će definirati Dinamovu moć

“Utakmica 19. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige između Varaždina i Gorice, koja se trebala odigrati danas u 16:00 sati na Gradskom stadionu u Varaždinu, odgođena je zbog nepovoljnih vremenskih prilika i vrlo niskih temperatura u prethodnom razdoblju, koje su utjecale na stanje travnjaka.

Nakon pregleda terena, u kojem su sudjelovali glavni sudac i delegat utakmice te predstavnici oba kluba, donesena je odluka o odgodi susreta u interesu sigurnosti igrača i očuvanja regularnosti natjecanja”, objavio je Varaždin na svom Facebooku profilu.

Kako prenosi tportal, naknadno je odlučeno da će se susret igrati u ponedjeljak u 16 sati, ali uz zamjenu domaćinstva, pa će domaćin biti Gorica.