Vratar Slaven Belupa: Očekuje nas teško gostovanje u Splitu

Na konferenciji za medije susret je najavio 29-godišnji vratar Slavena Osman Hadžikić, koji je ovog ljeta stigao iz Veleža nakon isteka ugovora.

“Očekuje nas teško gostovanje u Splitu. Mislim da svi naši igrači jedva čekaju igrati pred punim Poljudom. Vjerujem da ćemo svi dati svoj maksimum da dođemo možda s tri boda ili bar s jednim. Nažalost, protiv Rijeke smo primili gol u 93. minuti. Pokazali smo ipak dobar karakter”, rekao je Hadžikić.