Vratar Paname otkrio plan za utakmicu protiv Hrvatske

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xAdrianxMaciasx via Guliver

Nogometna reprezentacija Paname uvjerena je da nakon poraza 0-1 od Gane još uvijek može ispisati povijest na Svjetskom prvenstvu i izboriti plasman u sljedeći krug natjecanja pa će pokušati pobijediti Hrvatsku.

“Tužni smo jer nam je izmaknula utakmica koju smo imali pod kontrolom tijekom većeg dijela susreta”, izjavio je u petak 35-godišnji vratar Luis Mejía na konferenciji za medije u hotelskom kompleksu Nottawasaga, stotinjak kilometara sjeverno od Toronta, osvrnuvši se na poraz od Gane.

Mejía, s 56 nastupa za srednjoameričku reprezentaciju, rekao je da je Panama odigrala kvalitetnu utakmicu, a da je Gana iskoristila praktički jedinu pravu priliku za pogodak.

“U ovakvim utakmicama koncentracija je iznimno važna. Istina je da je suparnik imao samo jednu priliku za gol i iskoristio ju je”, kazao je. Unatoč razočaranju, Mejía je istaknuo da je momčad već ostavila poraz iza sebe i da je potpuno usredotočena na sljedeći susret protiv Hrvatske, koji je na rasporedu 24. lipnja.

“Momčad je puna želje da ispiše povijest i uvjeren sam da ćemo odigrati veliku utakmicu”, dodao je. Panama još uvijek traži svoje prve bodove na svjetskim prvenstvima. Nakon što je izgubila sve tri utakmice na SP-u u Rusiji 2018. godine i nakon što je poražena u prvom nastupu na ovom prvenstvu, mora protiv Hrvatske osvojiti bodove želi li zadržati izglede za prolazak skupine.

“Želimo ispisati povijest i osvojiti prve bodove na Svjetskom prvenstvu, a naš je cilj plasman u sljedeći krug. Znamo da će biti teško, no mentalitet ove momčadi uvijek je isti – igrati svoju igru i nametnuti se bez obzira na protivnika”, rekao je.

Mejía je priznao da Panama mora bolje reagirati, posebno u trenucima kada se previše otvori u želji za pobjedom. “Postoje dijelovi utakmice kada, ako vidite da ne možete pobijediti, morate pokušati zatvoriti susret”, kazao je.

“Ova momčad ima veliku ambiciju i ponekad zbog želje za pobjedom ostavlja previše prostora u obrani. To su lekcije koje nogomet donosi. U sljedećoj utakmici ponovno ćemo tražiti pobjedu, ali ako ne možemo pobijediti, onda barem ne smijemo izgubiti”, dodao je.

Prema njegovim riječima, Panama neće odustati od svog stila igre niti će kalkulirati protiv Hrvatske, premda će morati zadržati ravnotežu kako ne bi ostavila previše prostora protivniku.

“Znamo kakvu kvalitetu imaju hrvatski igrači, koji nastupaju za velike klubove. No uvjeren sam da ćemo, s obzirom na način na koji igramo, pružiti vrlo dobru utakmicu”, rekao je.

Mejía je podsjetio da je Hrvatska jedna od najuspješnijih reprezentacija posljednjih svjetskih prvenstava te upozorio da će Panama morati ostati maksimalno koncentrirana do posljednjeg sučeva zvižduka.

“Znamo da je riječ o reprezentaciji koja je s razlogom na posljednja dva svjetska prvenstva stizala među četiri najbolje momčadi svijeta. To nije mala stvar. Očekuje nas iznimno zahtjevna utakmica i moramo biti spremni svih 90 ili 95 minuta jer su to momčadi koje se bore do samoga kraja”, zaključio je.