Vratar Kauna nakon ‘petarde’ u Maksimiru: Skoro sam se onesvijestio

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Goran Mehkek CROPIX

Unatoč tome što je na Maksimiru primio pet pogodaka, vratar Kauno Žalgirisa Tomas Švedkauskas bio je ponajbolji pojedinac svoje momčadi.

S nekoliko sjajnih intervencija spriječio je još teži stradanje litavskog prvaka u prvoj utakmici 3. pretkola Lige prvaka protiv Dinama (5:0).

Nakon uvjerljivog poraza, Švedkauskas nije tražio nikakve izgovore za prikazano na terenu:

“Razlika u kvaliteti bila je očita. Prije utakmice uvijek se nadaš da će se stvari okrenuti u tvoju korist i da ćemo se boriti. No, od prve minute bilo je jasno da su momčadi na potpuno različitim razinama. Mučili smo se cijelu utakmicu.”

Trener Željko Sopić nakon utakmice naglasio je kako je upravo Švedkauskas spasio svoju momčad od još barem dva ili tri gola, no čuvar mreže nije pridao veliku važnost tim pohvalama:

“Nema se čemu veseliti nakon poraza 5:0. Možda mi je žao jedino prvog gola – njega sam mogao obraniti jer sam malo dotaknuo loptu. Sve ostale udarce bilo je užasno teško vidjeti. Između mene i lopte bila je gužva, a udarci su dolazili iznenada. Analizirali smo Dinamo i znali smo da vole pucati iz prve s distance. To se i dogodilo.”

Kao ključni trenutak utakmice izdvojio je razdoblje oko 30. minute kada je Dinamo u kratkom roku postigao dva pogotka:

“Mislim da je to bio ključan trenutak. Dotad smo se držali, iako su nas stalno pritiskali i tjerali u obranu. Možda im nismo dopustili toliko velikih prilika koliko se činilo, ali osjećalo se da su nam sve bliže. Da smo izdržali do poluvremena, možda bi se tijek utakmice malo promijenio, ali iskreno, činilo se da je gol samo pitanje vremena.”

Posebno teški uvjeti vladali su na terenu zbog visoke temperature i sparine, što je dramatično utjecalo na igrače:

“Što se mene tiče, u zadnjih petnaest minuta nekoliko puta sam se skoro onesvijestio. Čim bih trebao glasnije viknuti suigračima, zamračilo bi mi se pred očima. Možda je tome pridonio i udarac glavom u stativu kod prvog gola, ne znam. Ali ako je tako bilo meni, koji većinu vremena provodim u kaznenom prostoru, možete zamisliti kako je bilo igračima koji su trčali po terenu. Bilo je sparno, gotovo bez zraka – jako teški uvjeti.”

Ipak, ističe kako su u pripremi utakmice znali sve opasnosti koje prijete od Modrih, no reakcije na terenu jednostavno nije bilo:

“Sve smo analizirali. Znali smo koji igrači pucaju i kako to rade, znali smo njihove jače strane. Ali oni su svejedno zabijali. Jednostavno nismo imali odgovor.”

Osvrnuo se vratar Žalgirisa i na ambijent pred 12 tisuća navijača u Zagrebu:

“Na mene osobno navijači nisu previše utjecali. Jedini je problem bio što se gotovo nismo mogli čuti. Morao sam vikati svaku riječ da me suigrači čuju. No, sama atmosfera nije me omela. Razliku nisu napravile tribine, nego Dinamova kvaliteta.”

Unatoč tome što uzvrat u Kaunasu predstavlja tek formalnost, Švedkauskas poručuje da predaje neće biti:

“O strategiji će odlučiti treneri. Imamo i prvenstvene utakmice koje su nam jako važne. A mi ćemo izaći na teren, boriti se i dati sve od sebe. Drugog izbora nemamo.”