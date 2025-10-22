Vlasnik Šibenika u ogromnim problemima: Njegovom klubu prijeti propast, a njemu zatvor?!

Protiv hrvatskog menadžera Željka Karajice, jednog od glavnih suvlasnika Austrie Klagenfurt, pokrenuta je istraga kriminalističkog ureda Koruške zbog sumnje na ugrožavanje interesa vjerovnika, objavio je Kronen Zeitung.
Slučaj je preuzelo državno odvjetništvo, a Karajicu se tereti da je neodgovornim vođenjem i rizičnim odlukama doveo klub na rub financijskog sloma. Austria Klagenfurt, koja trenutačno nastupa u drugoj ligi, navodno duguje gotovo tri milijuna eura, uključujući neisplaćene plaće i komunalne obveze.
Situacija podsjeća na onu u HNK Šibeniku, također u Karajičinu vlasništvu, gdje su igrači započeli štrajk zbog izostanka osnovnih uvjeta za rad. Austrijski mediji pišu da je Karajica odbio ponudu investitora, među kojima su bivši sportski direktor Matthias Imhof i poduzetnik Siegfried Stieglitzkoji, bili spremni preuzeti klub i podmiriti dugove.
Predsjednik kluba Robert Micheu izjavio je da mu je “sve to novo“ i da zasad ne može komentirati slučaj, dok Karajici prijeti do godinu dana zatvora ili novčana kazna.
