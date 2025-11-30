Vlašić sjajno asistirao u porazu Torina na gostovanju

Hrvatski reprezentativac i kapetan Torina u 57. minuti primio je loptu na svojoj polovici, prošao dva protivnika i preciznim dodavanjem pronašao Chea Adamsa za pogodak koji je vratio Torino u igru. Dotad je Lecce vodio 2:0 golovima Lassane Coulibalyja i Lamecka Bande.

Vlašić je iz igre izašao u 70. minuti, a njegova momčad najbolju priliku za izjednačenje imala je u 90. No, tada je kazneni udarac Kristjana Asllanija obranio domaći vratar Wladimiro Falcone.

Vlašić tako nastavlja sjajnu formu – u dresu reprezentacije zabio je Farskim Otocima i Crnoj Gori, a u prošlom kolu protiv Coma pogodio je s bijele točke. Ovo je četvrti susret zaredom u kojem sudjeluje u golu svoje momčadi.

Podsjetimo, nastupi protiv Farskih Otoka i Crne Gore bili su mu prvi u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, nakon što ga Zlatko Dalić nije uvrstio ranije ove godine, no dobrim igrama ponovno se nametnuo izborniku.

Trenutno je njegov Torino 12. na ljestvici sa 14 bodova.