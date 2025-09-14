Vlašić odigrao sjajnu utakmicu u velikoj pobjedi Torina u Rimu

Podijeli :

Antonello Sammarco by Guliver

U 3. kolu Serie A Torino je priredio iznenađenje na Olimpicu svladavši Romu 1:0 u susretu koji je počeo u 12:30.

Presudio je Giovanni Simeone, sin poznatog argentinskog trenera Diega Simeonea, pogotkom kojim je donio prvu ovosezonsku pobjedu “Bikovima” i ujedno nanio Romi prvi poraz.

Nikola Vlašić krenuo je od prve minute i odigrao dobru utakmicu, a u 84. minuti ga je trener Baroni zamijenio Anjorinom. Hrvatski veznjak ostavio je solidan dojam i dao važan doprinos vrijednom trijumfu Torina.