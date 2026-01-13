Vlašić igra vrhunski u Italiji: Upisao je dvije asistencije u izbacivanju Rome iz Kupa!

Podijeli :

xGiuseppexMaffiax via Guliver

Veliku su pobjedu ostvarili nogometaši Torina koji su u gostima na Olimpicu pobijedili Romu s 3-2 čime su izborili plasman u četvrtfinale talijanskog Kupa.

Najbolji igrač Torina bio je dvostruki strijelac Che Adams, ali njemu uz bok je bio hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić koji je dva puta asistirao. Dakako, vrijedi istaknuti i Ilkhana koji je u 90. minuti zabio za konačno 3-2 gostujuće slavlje.

Dva puta je Torino vodio, a Roma brisala zaostatak. Jednako tako, dva puta je po Rimljane kobna bila veza Nikola Vlašić – Che Adams. Naime, hrvatski nogometaš je dva puta asistirao Adamsu za golove u 35. i 52. minuti.

Vlašić je ove sezone u 23 službena nastupa za Torino postigao šest golova i dodao četiri asistencije. U vrhunskoj je formi od sredine studenog, kada je u 12 utakmica za klub i reprezentaciju zabio sedam golova i upisao četiri asistencije.

Hermoso je u 46. minuti bio Romin strijelac za 1-1, dok je opće oduševljenje na Olimpicu nastupilo u 81. minuti kada je Arena pogodio za 2-2.

Imao je Torino snage povesti i treći put na susretu, a bio je to i ključni korak prema četvrtfinalu. U 90. minuti strijelac za veliku pobjedu Torina bio je Ilkhan. Vlašić je odigrao cijelu utakmicu za Torino kojem slijedi četvrtfinalni dvoboj protiv milanskog Intera.

Još se mora odigrati jedna utakmica osmine finala, a sastaju se Fiorentina – Como. Pobjednik tog ogleda ide na Napoli. Od ranije su poznata dva četvrtfinalna para, a igrat će Bologna – Lazio i Atalanta – Juventus.