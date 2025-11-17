Vlašić: Hvala izborniku! Bilo je trenutaka kada nije bilo najbolje i tada mi je davao šansu

Podijeli :

Junak Hrvatske se osvrnuo na kraj kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

U susretu posljednjeg kola L skupine kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, Hrvatska nogometna reprezentacija je u Podgorici pobijedila Crnu Goru sa 3-2.

Crna Gora je povela 2-0, no Hrvatska je u nastavku susreta okrenula rezultat s tri gola. Golove za Hrvatsku zabili su Ivan Perišić (37-11m), Kristijan Jakić (72) i Nikola Vlašić (87), dok su domaćine strijelci bili Milutin Osmajić (3) i Nikola Krstović (17).

Nakon utakmice je izjavu za medije dao strijelac pobjedničkog gola – Nikola Vlašić:

“Velika pobjeda pogotovo nakon što smo gubili 2:0 iz njihova prva dva šuta. Mislim da smo odigrali odličnu utakmicu što se tiče tehničko – taktičkog dijela. Na kraju smo zasluženo pobijedili. Čak mislim da smo dobro igrali i u prvom dijelu, kombinirali smo i kreirali šanse. Možda smo se htjeli ušetati u gol. Van ta njihova dva gola, mi smo dominirali”, zaključio je popularni ‘Niksi’.

Nakon što je poentirao protiv Farskih otoka, Vlašić je opet zatresao mrežu u dresu reprezentacije:

“Dobro se osjećam. U klubu igram standardno. Hvala izborniku na povjerenju, čast je biti dio reprezentacije. Znači mi jako puno. Bilo je trenutaka kada nije bilo najbolje i tada mi je davao šansu. Ne znam kada sam bio zadnji put, sada sam se vratio i želim tu ostati i biti među ovim igračima da zajednom napravimo još više uspjeha. Što se tiče protivnika za Svjetsko prvenstvo, ne želim nikog posebno, želim da svi igrači budu spremni i da izbornik ima slatke brige”, zaključio je.