Vlašić asistirao za pobjedu Torina, Kulenović debitirao!

Cristiano Mazzi/Image nella via Guliver

U prvoj utakkici nedjeljnog programa 23. kola talijanske Serie A, Torino je na svom stadionu pobijedio Lecce 1:0.

Nikola Vlašić asistirao je za jedini gol Torina koji je u 29. minuti zabio Che Adams.

Za Torino je dan nakon što je i službeno stavio potpis na ugovor zaigrao i bivši napadač Dinama Sandro Kulenović.

U igru je ušao u 77. minuti umjesto Duvana Zapate. Kulenović je u Torinu na posudbi do kraja sezone uz opciju otkupa ugovora ako Torino ostane u Serie A.