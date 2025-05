Vlaović za SK: ‘Dinamo je pobjedom na Poljudu raširio krila, vjerujem da više neće kiksati’

Podijeli :

HNK Hajduk Split

"Na Poljudu možda je bila utakmica prvenstva, a Dinamo je sada u dobroj situaciji. Rijeci je možda malo teže s obzirom da do sada nije najbolje reagirala kada je bila pod pritiskom", zaključio je bivši napadač Vatrenih.

Čini se da će Rijeka i Dinamo odlučiti o novom prvaku Hrvatske. Tri kola prije kraja razlika je samo jedan bod, ali ne treba zaboraviti da su Riječani međusobno bolji u slučaju gledanja rezultata (zabili više golova). Međutim, to ne mora ništa značiti ako u preostala tri sraza (Šibenik, Hajduk, Slaven Belupo) pogriješi odnosno ne ostvari pobjede. Iako, imaju još jedan trofej (Kup) i nije isključeno da mogu osvojiti duplu krunu (uspjeli su u tome još 2017. godine).

Goran Vlaović je za Sport Klub komentirao derbi na Poljudu i pobjedu Rijeke. Dotaknuo se stanja u poretku, da je Rijeka u igri za Kup, Hajduka, četvrtog mjesta i eventualno riješenog ostanka.

Kako ste vidjeli ovo odigrano kolo HNL-a (pobjeda Dinama protiv Hajduka u derbiju i slavlje Rijeke nad Goricom)?

“Prije svega, rekao bih da je na Poljudu možda bila utakmica prvenstva. Dosta toga se odlučilo te da je Dinamo remizirao ili izgubio, to bi možda bio kraj da bude prvak i s obzirom da je pobijedio postaje zanimljivo iako je bilo vrlo komplicirano. U prvom poluvremenu ambijent je bio fantastičan, a igra je bila slaba i na neki način ružna zbog puno prekršaja te malo nogometa. U drugom bilo je malo drugačije i karte su se otvorile. Otišlo je na stranu Dinama, iako je moglo biti drugačije. Očekivao sam da će Rijeka dobiti bez obzira što nije bilo Fruka, koji je najbolji igrač. To mi nije iznenađenje, ali pobjeda nije bila ostvarena na jednostavan i lagan način.”

Do kraja sezone ostala su tri kola. Rijeka je vodeća i ima bod prednosti u odnosu na drugoplasirani Dinamo, a logika je jasna. Ako Rijeka dobije sve tri utakmice, bit će prvak. S druge strane, Dinamo će se morati nadati kiksu.

“Da, ali mislim da je ovo dobra situacija za Dinamo. Da mu je netko ponudio ovakvu situaciju, mislim da bi je odmah prihvatio. Do prije pet ili šest kola nije bilo dobro, a Dinamo je sada u dobroj situaciji i pogotovo iz razloga jer Rijeka mora ići u Split. Dinamo je sa ovom pobjedom raširio krila i vjerujem da više neće kiksati. Rijeci je možda malo teže s obzirom da do sada nije najbolje reagirala kada je bila pod pritiskom.”

Osim prvenstva, Rijeka se bori za Kup (ima dvije utakmice finala, a suparnik je Slaven Belupo).

“Da, to su neke stvari koje će sigurno utjecati te nas očekuje neizvjesna i zanimljiva završnica prvenstva. Bez obzira što je Dinamo pobijedio, treba igrati protiv Slaven Belupa i Varaždina koji se bore za četvrto mjesto te mogućnost odlaska u Europu. Uz to, tu je Lokomotiva kojoj visi ostanak. Iako se sve tri igraju na Maksimiru, nije jednostavno. Pogotovo jer je ove sezone Dinamo pokazao određene slabosti.”

Po vama, je li Hajduk definitivno ispao iz utrke za naslov iako nije gotovo u bodovnom smislu?

“Ne vjerujem da je definitivno s obzirom što se sve događalo ove sezone. Prvenstvo nikada nije bilo ovako čudno, ludo i zanimljivo kao što je ovo, ali naravno da je pozicija Hajduka ugrožena što se toga tiče. Tko god ne ovisi sam o sebi, nalazi se u problemu.”

Borba za četvrto mjesto i plasman u Europu nije skroz riješena. Varaždin i Slaven Belupo su izjednačeni, ali prate ih Istra i Osijek. Naravno, četvrta pozicija vrijedit će samo i isključivo ako Slaven Belupo ne osvoji Kup.

“Naravno, to daje dodatnu draž i zanimljivost ovom prvenstvu. Kada ubacimo Goricu, Lokomotivu i Šibenik u bitku za ostanak, dobivamo fantastično i zanimljivo prvenstvo. Uopće se ne slažem sa teorijama da je sve skupa loše i da ništa ne valja te mislim da privlači publiku i da je naš nogomet zanimljiv. To mi je fantastično i sve ovo što se događa u HNL-u uvjerava me da nastupi naših klubova u Europi na ljeto neće biti tako loši kao prethodnih godina.”

Što se ostanka tiče, čini se da je sve riješeno. Šibeniku su oduzeta dva boda tako da su Gorica i Lokomotiva praktički osigurale ostanak.

“Ako tako ostane, iako sam vidio u medijima. Isto tako vidio sam da nije konačno i je li tako ili nije, nemam pojma. Ako jest, teško da se Šibenik može izvući.”

Šibenik će vjerojatno opet ispasti nakon dvije godine i poslije samo godinu dana nastupanja u HNL-u. Je li vas to iznenađuje?

“Neke stvari u nogometu me malo žaloste. Žalosti me što Slavonski Brod nema prvoligaša ni drugoligaša ili da Slavonija ima barem još jednog uz Osijek. Povlačim paralelu između Šibenika i Zadra, koji su na neki način uvijek bili naša te nogometna središta u smislu da nemaju nešto kvalitetno. To je generalno, ali u nogometu je tako kako jest. Kakve rezultate imaš, to zaslužuješ.”