Vlahović donio odluku o nastavku karijere, šokirao je Tudora i Juventus

xNicolòxCampox via Guliver

Dušan Vlahović odlučio je ostati u Juventusu do isteka ugovora, unatoč tome što ga trener Igor Tudor ne vidi u planovima i što mu prijeti sezona na klupi ili tribinama.

Glavni razlog takve odluke je financijski – Srbin ne želi se odreći 12 milijuna eura koje mu klub treba isplatiti u posljednjoj godini suradnje.

Prema pisanju Gazzette dello Sport, 25-godišnji napadač ovog je ljeta odbio ponude Fenerbahčea i nekoliko saudijskih klubova jer ih smatra nedostojnima svoje razine, a ne bi ih prihvatio ni uz potencijalni prelazak u Milan.

Ovakav potez znači da će Vlahović idućeg ljeta otići iz Juventusa bez odštete, dok će klub kao odgovor vjerojatno provesti sezonu bez da mu pruža značajniju minutažu. Srbin, koji je u Torino stigao za 84 milijuna eura, dosad je odigrao 145 utakmica, postigao 58 golova i upisao 14 asistencija, ali je izvjesno da te brojke neće bitno rasti do kraja suradnje.