Vinicius se konačno oglasio nakon ispadanja sa SP-a: ‘Ne bi bilo pošteno da šutim’

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AP Photo/Rebecca Blackwell via Guliver

Zvijezdi Brazila bilo je potrebno nekoliko dana da se slegnu dojmovi nakon ispadanja s Mundijala.

Pet dana nakon eliminacije Brazila od Norveške u osmini finala Svjetskog prvenstva, Vinicius se prvi put javno oglasio. Brazilski reprezentativac, koji je teško podnio poraz, objavio je emotivnu poruku na društvenim mrežama. Tijekom prvenstva bio je jedan od najvažnijih igrača svoje reprezentacije te je upisao tri pogotka i dvije asistencije.

Uz objavu je podijelio crno-bijelu fotografiju na kojoj leži na travnjaku neposredno nakon završetka utakmice. Nakon nekoliko dana odlučio je obratiti se navijačima i osvrnuti na bolan završetak turnira, na kojem će mu posljednji nastup ostati u gorkom sjećanju.

Posebnu pozornost izazvala je situacija iz osmine finala kada je Brazil pri rezultatu 0:0 dobio kazneni udarac. Iako su mnogi očekivali da će upravo Vinicius preuzeti odgovornost, jedanaesterac je izveo Bruno Guimaraes prema ranijoj odluci stručnog stožera Carla Ancelottija. Norveški vratar obranio je njegov udarac, a napadač Real Madrida nakon susreta naglasio je da nije odbio pucati, već je ispoštovao dogovor koji je ranije donesen.

U nastavku prenosimo Viniciusovo pismo u cijelosti:

“Gotovo četiri godine kasnije, opet razmišljam što napisati nakon frustracije na Svjetskom prvenstvu. Vidio sam kako nas podržavaju ljudi svih generacija, kako žive naš san, i ne bi bilo pošteno da šutim. Ali trebalo mi je nekoliko dana da promislim o svemu.”

“Nositi dres reprezentacije najveći je ponos u mom životu, a ispasti u osmini finala Svjetskog prvenstva osjećaj je koji je vrlo teško opisati. Znam koliko sam se pripremao, koliko sam bio usredotočen i koliko sam ovo želio, zbog vas i zbog svoje obitelji. Osjećaj frustracije je golem. Imali smo momčad dovoljno snažnu da dogura puno dalje, ali nismo uspjeli. Ispričavam se i borit ću se da se naš san o povratku na vrh svijeta ostvari”, napisao je.