Villarreal nadigrao Valenciju na Mestalli u derbiju susjeda

Maria Jose Segovia/DeFodi Images via Guliver

Nogometaši Villarreala su se vratili na treće mjesto ljestvice španjolske La Lige nakon što su u 10. kolu na Mestalli pobijedili domaću Valenciju s 2-0.

Villarreal je bio bitno bolji od svog suparnika, a utakmicu na svoju stranu okrenuo je krajem prvog i početkom drugog poluvremena. U 45. minuti je Gerard Moreno pogodio s bijele točke za 1-0 gostiju, dok je Valencia bila slomljena nakon što je u 57. Comesana pogodio za 2-0.

Valencia je upisala peti ligaški poraz u sezoni te je ostala na 15. mjestu ljestvice.

Nogometaši Getafea svladali su kao gosti na San Mames stadionu Athletic Bilbao 1-0. Nastavio se time niz slabih partija Athletica, a Getafe se sada bodovno izjednačio na ljestvici sa subotnjim suparnikom. Utakmica je odlučena u 75. minuti kada je Borja Mayoral postigao jedini pogodak na susretu.

Nogometaši Espanyola upisali su novu domaću pobjedu u španjolskoj La Ligi, pobijedili su Elche s minimalnih 1-0. Utakmica je odlučena na samom početku drugog poluvremena, jedini je strijelac bio Romero u 47. minuti. Privremeno je Espanyol skočio vrlo visoko na ljestvici, sve do četvrtog mjesta.

Elche je nakon primljenog pogotka napadao, ali nije uhvatio niti jedan bod ove subote. Bio je ovo tek drugi ligaški poraz Elchea u sezoni.

U derbiju začelja španjolske La Lige nije bilo pobjednika nakon što su Girona i Oviedo odigrali 3-3. Sve je bilo spremno za veliki preokret Girone koja je do 64. minute gubila 0-2 te je u 90. minuti zabila pogodak za 3-2. Oviedo je ipak uhvatio bod golom u 97. minuti.

Oviedo je poveo u 38. minuti nakon što je Urugvajac Vinas bio precizan s bijele točke. Nakon primljenog pogotka domaćin je bio aktivniji te je daleko više napadao, ali se u uvodnom dijelu nastavka ponovno zatresla mreža Girone. Nakon kornera je Rondon glavom pogodio za 2-0.

Vrlo brzo je Getafe smanjio. Njegov legendarni napadač Stuani je u 64. minuti realizirao jedanaesterac za 1-2. Preokret je uslijedio u završnici. S vrha šesnaesterca je Ounahi u 84. minuti zabio za 2-2, dok je na tom igraču u 90. hrvatski nogometaš Josip Brekalo napravio dvojbeni prekršaj za novi jedanaesterac, a Stuani je bio strijelac za 3-2. Girona ipak nije zadržala vodstvo već je Carmo u 97. bio strijelac za konačnih 3-3.

Ovaj rezultat ostavio je obje momčadi na posljednje dvije pozicije na ljestvici.

Za goste je Brekalo zaigrao od 76. minute, dok je na klupi Girone i ovaj put ostao hrvatski reprezentativni golman Dominik Livaković.

U nedjelju je na rasporedu veliki derbi La Lige na Santiago Bernabeu gdje se sastaju Real Madrid i Barcelona. Ostali parovi su Mallorca – Levante, Osasuna – Celta i Rayo Vallecano – Alaves. Sve će zaokružiti Betis i madridski Atletico utakmicom u ponedjeljak.