Villar: Kada me Kovačević uvede u igru, pokazat ću zašto mislim da trebam startati

xLukaxKolanovicx via Guliver

Dinamo je u 4. kolu SHNL-a svladao Istru 3:0, a utakmicu je obilježio sjajan pogodak Gonzala Villara. Beljo je zabio već u 5. minuti, Villar u 80., a pobjedu je potvrdio Kulenović u 90. minuti.

Španjolac je samo sedam minuta nakon ulaska izveo solo akciju – primio je loptu prsima na 30 metara, driblingom izbacio čuvara, a zatim ljevicom pogodio pod prečku:

Villar je nakon utakmice za klupske kanale, ogrnut španjolskom zastavom, dao izjavu:

“Jako smo sretni zbog pobjede, igre, svega, sretan sam i zbog pogotka, stvarno jako dobar dan. Jako sam sretan što mogu uzvratiti na povjerenju Bobanu i trenerima koje su mi pružili od dolaska ovog ljeta. Nadam se da ću ih zabiti još puno i da ćemo pobijediti u svim utakmicama.

Rekao sam treneru da ako me stavi u igru, da ću biti ljutit na pozitivan način i svi koji me poznaju znaju da sam ambiciozan igrač koji nije sretan ako ne igra. I kada me uvede u igru, pokazat ću zašto mislim da trebam startati. Trener je taj koji odlučuje, ali sam zadovoljan kako je bilo danas.”

O zastavi je rekao:

“Tu su dečki iz moje Murcije, tražili su me dres pa sam ih tražio zastavu da se imam s čim pokriti.”

Veznjak je ovoga ljeta stigao iz španjolskog drugoligaša Granade uz odštetu od 3 milijuna eura, a u povijesti Dinama samo su tri igrača plaćena skuplje od Villara.