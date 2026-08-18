Vidović se oglasio nakon odlaska iz Dinama: ‘Vjerujem da je cijela ova priča mogla završiti drugačije i bolje’

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Jakov Prkic via Guliver Image

Gabriel Vidović oprostio se od Dinama nakon druge epizode na Maksimiru. Karijeru će nastaviti u Paderbornu, a 22-godišnji ofenzivac porukom na Instagramu zahvalio se klubu i navijačima na vremenu provedenom u plavom dresu.

Vidović se tako vraća u Njemačku, gdje je rođen i nogometno odrastao, nakon nešto više od godinu dana od definitivnog odlaska iz Bayerna.

“Draga Dinamova obitelji, danas se opraštam od kluba koji mi je značio puno više od samog nogometa. Dinamo Zagreb uvijek će imati posebno mjesto u mom srcu. Nositi ovaj grb bila je velika čast i privilegija.

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Od srca želim zahvaliti svim trenerima, suigračima, djelatnicima kluba i svim ljudima koji su bili dio mog puta. Hvala vam na svim iskustvima, zajedničkim trenucima i uspomenama koje ću zauvijek nositi sa sobom.

Vjerujem da je cijela ova priča mogla završiti drugačije i bolje. Bez obzira na sve okolnosti, odluke i različita mišljenja, uvijek sam davao svoj maksimum i nastojao na najbolji način predstavljati ovaj klub i grb koji sam nosio. Iz Dinama odlazim uzdignute glave, ponosan na 79 odigranih utakmica, 25 g/a i sve što sam dao za ovaj klub.

Hvala, Dinamo, na svemu. Želim vam puno uspjeha u budućnosti i vjerujem da ćemo se jednog dana ponovno sresti. Gabi”, napisao je Vidović na Instagramu.