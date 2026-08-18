Vidović se oglasio nakon odlaska iz Dinama: ‘Vjerujem da je cijela ova priča mogla završiti drugačije i bolje’

Gabriel Vidović oprostio se od Dinama nakon druge epizode na Maksimiru. Karijeru će nastaviti u Paderbornu, a 22-godišnji ofenzivac porukom na Instagramu zahvalio se klubu i navijačima na vremenu provedenom u plavom dresu.
“Draga Dinamova obitelji, danas se opraštam od kluba koji mi je značio puno više od samog nogometa. Dinamo Zagreb uvijek će imati posebno mjesto u mom srcu. Nositi ovaj grb bila je velika čast i privilegija.
Od srca želim zahvaliti svim trenerima, suigračima, djelatnicima kluba i svim ljudima koji su bili dio mog puta. Hvala vam na svim iskustvima, zajedničkim trenucima i uspomenama koje ću zauvijek nositi sa sobom.
Vjerujem da je cijela ova priča mogla završiti drugačije i bolje. Bez obzira na sve okolnosti, odluke i različita mišljenja, uvijek sam davao svoj maksimum i nastojao na najbolji način predstavljati ovaj klub i grb koji sam nosio. Iz Dinama odlazim uzdignute glave, ponosan na 79 odigranih utakmica, 25 g/a i sve što sam dao za ovaj klub.
Hvala, Dinamo, na svemu. Želim vam puno uspjeha u budućnosti i vjerujem da ćemo se jednog dana ponovno sresti. Gabi”, napisao je Vidović na Instagramu.
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