VIDEO / Zvijezda Stuttgarta zabila strašan pogodak s 35 metara, suigrači se hvatali za glavu!

Podijeli :

U posljednjem susretu 14. kola njemačkog nogometnog prvenstva Stuttgart je na gostovanju pobijedio Werder Bremen s 4-0.

Odličnu predstavu pružio je Jamie Leweling koji je postigao impresivan pogodak s 35 metara u 44. minuti i dodao dvije asistencije. Bilalu El Khannoussu u 40. minuti, te Denizu Undavu u 79. minuti.

Konačnih 4-0 postavio je Chris Fuhrich u sedmoj minuti nadoknade.

VIDEO / Bayern iz dvojbenog penala izbjegao blamažu protiv najgore momčadi Bundeslige VIDEO / Freiburg golčinom šokirao Kovača, Matanoviću poništen gol za pobjedu

Werder je od 59. minute igrao bez isključenog Karima Coulibalyja.

Stuttgart je ovom pobjedom napredovao na šesto mjesto, dok je Werder na 12. poziciji.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.