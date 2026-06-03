VIDEO / Zvijezda Cityja napravila dar-mar na Rujevici i prevarila dvojicu Vatrenih

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Hrvatska je u prijateljskoj utakmici protiv Belgije na Rujevici poražena 2:0, strijelci su za Belgiju bili Tielemans u 38. te Lukaku u 96. minuti. Istaknula se i te utakmice i akcija Belgije iz 53. minute koja na kraju nije završila golom, ali je zvijezda Manchester Cityja Jeremy Doku pokazao svoje vještine i prevario odjednom i Martina Baturinu i Josipa Stanišića. Pogledajte situaciju.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.