VIDEO / Zvijezda Borussije poludjela nakon poteza Kovača, on poručuje: ‘Nepotrebno!’

Zvijezda Borussije Dortmund Karim Adeyemi poludio je nakon zamjene u 1:0 pobjedi protiv Kölna u 8. kolu Bundeslige.

Trener Borussije Niko Kovač Adeyemija je izvadio u u 79. minuti. On se zbog tog vidno razljutio i bocu vode bacio prema klupi.

Sve je nakon utakmice komentirao i Kovač.

“Mislim da je takvo ponašanje nepotrebno. Jer ja igračima uvijek kažem – i to je prilično jednostavno: Ako ne želiš izaći, onda tvoj prijatelj Maxi Beier ili tko god da je neće ući. Ako si u stanju dozvoliti si da ne izađeš – u redu, ostaješ 90 minuta. Ali molim te, riješi to sa svojim kolegom.”

Kovač je istaknuo da u ovom sportu ne vrijedi ego, već tim.

“Mi smo momčad, nogomet je momčadski sport i samo tako možemo biti uspješni. Imamo sjajnu momčad, sjajnu klupu. Svaki pojedinac igra za reprezentaciju i imamo sreću da imamo skoro ništa ozlijeđenih. Uskoro se vraća i Emre Can, tad ću neke opet morati poslati na tribinu. Ali ono s bocom je jednostavno nepotrebno… on je odrasla osoba.”

