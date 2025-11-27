VIDEO / Zvezda na Marakani svladala FCSB s igračem manje

Velika pobjeda Crvene zvezde! Prvak Srbije, s igračem manje od 27. minute, imao je snage zabiti početkom drugog poluvremena i potom sačuvati stečenu prednost za velika tri boda. U petom kolu Europske lige, Crvena zvezda – FCSB 1:0 (0:0).
Velika pobjeda Crvene zvezde! Prvak Srbije, s igračem manje od 27. minute, imao je snage zabiti početkom drugog poluvremena i potom sačuvati stečenu prednost za velika tri boda. U petom kolu Europske lige, Crvena zvezda – FCSB 1:0 (0:0).
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!