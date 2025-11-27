VIDEO / Zvezda na Marakani svladala FCSB s igračem manje

Europa League 27. stu 202523:05 0 komentara

Velika pobjeda Crvene zvezde! Prvak Srbije, s igračem manje od 27. minute, imao je snage zabiti početkom drugog poluvremena i potom sačuvati stečenu prednost za velika tri boda. U petom kolu Europske lige, Crvena zvezda – FCSB 1:0 (0:0).

Akcija iz „školske“ kategorije donijela je prednost crveno-bijelima. Nakon loše reakcije zadnje linije rumunjske momčadi, do lopte je na desnoj strani došao Seol, sjajno ubacio točno na glavu Brune Duartea, čiji se udarac zakucao u mrežu iza Zime – 1:0.

