VIDEO / Zvezda bez problema do playoffa Lige prvaka, u ključnom dvomeču čeka ih Oršićev Pafos

Crvena zvezda izborila je plasman u play-off Lige prvaka nakon što je u uzvratnoj utakmici 3. kola kvalifikacija odigrala 1:1 protiv poljskog prvaka Lecha iz Poznana te s ukupnih 4:2 prošla dalje.

Gol za srpskog prvaka zabio je bivši napadač Gorice Cherif Ndiaye, koji je u prvoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena realizirao kazneni udarac, dok je za Poljake u 92. minuti pogodio Ishak.

Zvezda je u prvoj utakmici u Poljskoj slavila 3:1, pa je u Beogradu trebala samo potvrditi prolaz. Ndiayeov pogodak povećao je njihovu ukupnu prednost, no u 57. minuti domaći su ostali s igračem manje nakon izravnog crvenog kartona za Prada. Ishak je kasno izjednačio, ali to nije promijenilo ukupni ishod.

U play-offu će Zvezda igrati protiv ciparskog prvaka Pafosa, koji je izbacio Dinamo Kijev. Ciprani su u prvom susretu u Ukrajini pobijedili 1:0, a u uzvratu slavili 2:0, pri čemu je Mislav Oršić zabio jedan gol i upisao asistenciju. Prva utakmica Zvezde i Pafosa na rasporedu je 19. kolovoza u Beogradu, a uzvrat tjedan dana kasnije na Cipru.