VIDEO / Znate li vi sve odgovore? Imamo dobitnika kojeg šaljemo na utakmicu Bundeslige!

Podijeli :

Imamo sretnog dobitnika nagradne igre.

Sport Klub i Bundesliga drugu godinu zaredom poslali su jednog sretnog dobitnika na utakmicu Bundeslige Koln – Borussia Dortmund. Student politologije Leo Vicić odradio je besprijekorno Bundesliga kviz i zasluženo osvojio prvu nagradu. Leo je veliki fan Bundeslige i drago nam je da je nagrada otišla u prave ruke.

Uz veliku nagradu dobio je i dres svog najdražeg kluba Stuttgarta s potpisima svih igrača, a na utakmicu vodi svog oca.

Čestitamo srebrnom i brončanom Anti Čengiću i Stjepanu Baranu koji će kući sa dresovima Bayer Leverkusena i Hoffenheima.

U videu iznad pogledajte kviz koji su momci odigrali!

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.