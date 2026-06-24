VIDEO / Zmajevi lete prema nokaut-fazi, pogledajte golove kojima su slomili Katar u Seattleu

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AP Photo/Lindsey Wasson via Guliver

Bosna i Hercegovina napravila je veliki korak prema plasmanu u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva te nakon nešto više od pola sata igre vodi 2:0 protiv Katara u odlučujućem susretu posljednjeg kola skupine B.

Zmajevi su poveli u 29. minuti kada je Bašić pronašao Alajbegovića, a on se sjajnim prodorom oslobodio dvojice suparničkih igrača i preciznim udarcem u bliži kut svladao vratara Abunadu za 1:0.

UŽIVO UŽIVO / BiH – KATAR 2:0 Zmajevi povećali prednost, na korak su od povijesnog uspjeha Džeko ispisao novu stranicu povijesti BiH u ključnom ogledu s Katarom

Samo pet minuta kasnije stigao je i drugi pogodak. Alajbegović je s lijevog krila poslao dugu loptu prema Edinu Džeki, koji je pucao iz prve. Lopta je pritom pogodila Al-Brakea, promijenila smjer i završila u mreži Katara za velikih 2:0.

Ovakav razvoj događaja Bosnu i Hercegovinu dovodi nadomak povijesnog uspjeha. Zadrže li prednost do kraja susreta, Zmajevi će osvojiti četiri boda i završiti na trećem mjestu skupine, čime bi napravili veliki korak prema plasmanu u nokaut-fazu natjecanja. Trenutačno je momčad Sergeja Barbareza u poziciji koja joj daje realne izglede za nastavak svjetske smotre.

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