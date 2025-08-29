VIDEO / Zato ga Dalić prati: Letica u rušenju Bešiktaša obranio zicer bivšoj zvijezdi Chelseaja

Podijeli :

Jedno od iznenađenja playoffa Konferencijske lige kreirao je švicarski Lausanne izbacivši turski Bešiktaš pobjedom u Istanbulu 1:0 (ukupnih 2:1). Butler-Oyedeji bio je strijelac jedinog pogotka u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena, a značajan obol prolasku dao je i hrvatski vratar Karlo Letica. Nekadašnji igrač Hajduka upisao je dvije važne obrane, u 42. i 82. minuti i pomogao momčadi izbaciti favoriziranog suparnika, pokazavši time da ga ne prati slučajno izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić koji mu je poslao pretpoziv za rujanski ciklus kvalifikacija za SP 2026. Posebno je impresivna bila prva obrana Tammyju Abrahamu, nekadašnjem igraču Chelseaja, a sada Rome, koji je posuđen Bešiktašu.

