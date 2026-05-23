VIDEO / Zajc na Dinamovoj proslavi: ‘Sada slijedi odmor i navijanje za Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu’

“Ovo smo svi željeli od početka, ovo je prekrasno. Na Sjeveru je bilo super, oni su nam podrška svaku utakmicu, igrali vani ili kod kuće. Svaka im čast na tome. Pričali smo mi kapetani i onda smo odlučili popeti se gore. Lijepo je ispalo. Poslije ovakve sezone moramo gledati na više i bolje.

Prvo se moramo odmoriti i onda idemo u novu sezonu. Zna se koji su ciljevi. Sada slijedi odmor, pogledati koju utakmicu na SP-u i navijati za vas, za susjede. Nadam se najboljem rezultatu”, rekao je Miha Zajc okupljenim novinarima na proslavi Dinamovog naslova.