VIDEO / Zaboravljeni hajdukovac nastupio prvi put u sezoni i možda zabio gol za izjednačenje

Subotnje kolo Bundeslige donijelo je nekoliko zanimljivih utakmica, a jedna od njih bila je ona između Union Berlina i Mainza. Posljednja momčad lige vodila je s 2:0, ali Union Berlin se vratio i izvukao remi 2:2.

Mainz je poveo u 30. minuti golom Nadiema Amirija poveo s 1:0 da bi u drugom dijelu Benedict Hollerbach zabio za 2:0. No, nije posljednja ekipa Bundeslige zadržala tu prednost do kraja.

U 77. minuti je Woo-Yeong Jong zabio za 2:1 da bi devet minuta kasnije Danilho Doekhi pogodio za 2:2. Nizozemac je nakon slobodnog udarca pogodio od grede, a loptu je nakon toga u mrežu pospremio zaboravljeni Marin Ljubičić. Na kraju je to njegovo “zakucavanje” glavom bilo nepotrebno jer je lopta već prije toga ušla u gol.

Do kraja susreta nije bilo golova i obje ekipe su osvojile po bod. Mainz je tako ostao na dnu Bundeslige dok je Union sada na devetom mjestu.

Inače, ovaj nastup Ljubičića bio je njegov prvi u Bundesligi ove sezone. Zbog takve minutaže pričalo se o mogućoj posudbi, ali možda ovaj nastup nagovijesti nešto drugo.

