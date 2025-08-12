VIDEO / Zabija i u mirovini: Pogledajte majstoriju Ivana Rakitića na legendarnom turniru

Nogomet 12. kol 202510:09 0 komentara
xLukaxKolanovicx via Guliver

Ivan Rakitić, koji je ovog ljeta u 37. godini završio profesionalnu karijeru i preuzeo ulogu tehničkog direktora Hajduka, nastavio je nogometnu avanturu u veteranskoj konkurenciji Torcida kupa.

Za momčad Hajduk Split sudjelovao je u pobjedi 5:2 nad Torcidom Varoš Old School, pri čemu je zabio dva gola.

Posebne ovacije dobio je nakon majstorskog penala u rašlje, dosuđenog nakon prekršaja Marina Biliškova, još jednog bivšeg igrača Hajduka.

Uz Rakitića, za Hajduk su igrali i Darko Franić, Hrvoje Milić, Marin Nerlović, Goran Milović, Jure Ivanković, Ivan Rako, Mirko Žaja, Tomislav Džeko, Marin Vučemilović Grgić i Gergo Lovrencsics.

Pogodak pogledajte OVDJE.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet