VIDEO / Wolfsburg je pred ispadanjem, a nema ni sreće: Vratar Eintrachta vrhunski zaustavio udarac Majera

Nogometaši Wolfsburga u velikim su problemima. Šest kola prije kraja nalazili su se na 17. mjestu s 21 bodom, što je šest manje od 15. pozicije i sigurne zone, a četiri manje od 16. St. Paulija, mjesta koje vodi u doigravanje za ostanak.
Situacija se dodatno pogoršala danas kada su ugostili Eintracht iz Frankfurta te na poluvrijeme otišli s 2:0 zaostatka, golovima Oscara Højlunda i Arnauda Kalimuenda.
Na početku nastavka hrvatski reprezentativac Lovro Majer ušao je u igru i odmah unio živost među “Vukove”. U 49. minuti odlično je pucao iz slobodnog udarca, no još boljom obranom istaknuo se gostujući vratar Michael Zetterer.
Nedostajalo je malo sreće Wolfsburgu, kao i samom Majeru, da postigne jedan od najljepših pogodaka u karijeri.
Utakmica je u tijeku…
