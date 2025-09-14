VIDEO / Werder s četiri gola rastužio Borussiju, i dalje čekaju prvu pobjedu u BL

Prvu pobjedu u sezoni ostvarili su nogometaši Werdera, u utakmici trećeg kola Bundeslige Werder je s uvjerljivih 4:0 nadigrao Borussiju u Moenchengladbachu.

Po dva pogotka u svakom poluvremenu postigli su gosti iz Bremena . U prvom dijelu su pogađali Mbangula u 15. i Stage u 26. minuti, dok su u nastavku poentirali Schmid u 74. iz jedanaesterca i Njinmah u 81. minuti.

Borussia (M) tako i dalje čeka premijernu pobjedu u sezoni. I ne samo to, igrači iz Moenchengladbacha još nisu postigli niti jedan pogodak.

