VIDEO / Vušković nastavlja oduševljavati, pogledajte kako je na treningu spektakularno zabio škaricama

Podijeli :

HMBxMedia FernandoxSoares via Guliver

Hrvatski reprezentativac Luka Vušković još jednom je potvrdio status jednog od najtalentiranijih mladih nogometaša u Europi. Bivši igrač Hajduka na treningu HSV-a izveo je potez koji je oduševio i navijače i suigrače.

Primivši loptu na prsa okrenut leđima prema golu, Vušković je izveo savršene škarice, a lopta je završila u mreži. Oduševljenje okupljenih bilo je ogromno, a snimka tog trenutka, objavljena na službenom Instagram profilu HSV-a, u samo sat vremena prikupila je gotovo 20 tisuća lajkova i brojne komentare navijača.

Njegov potez mnoge je podsjetio na slavne škarice Zlatana Ibrahimovića protiv Engleske, Rivalda protiv Valencije, Garetha Balea i Marija Mandžukića u finalu Lige prvaka te Cristiana Ronalda protiv Juventusa. Iako je primarno stoper, Vušković sve češće pokazuje izražen napadački instinkt — zabijao je u Belgiji, u prijateljskoj utakmici za Tottenham, a i prvi bundesligaški pogodak HSV-a bio je njegov.

View this post on Instagram A post shared by Hamburger SV (@hsv)

Sa svega 18 godina već nosi kapetansku traku hrvatske U-21 reprezentacije, a Zlatko Dalić ozbiljno može računati na njega i u seniorskom sastavu. Nastavi li ovim tempom, Hrvatska bi u njemu mogla dobiti stopera svjetske klase.