VIDEO / Vrijedio je 100 milijuna eura i sukobio se s Bjelicom. Sad je isključen zbog divljačkog starta

Nogometaši Galatasaraya napravili su još jedan koračić prema tituli prvaka Turske nakon pobjede u derbiju protiv Bešiktaša 1:0. Igrač odluke bio je Victor Osimhen, strijelac jedinog pogotka u 39. minuti. Asistirao mu je Leroy Sane, koji je u 62. minuti zaradio izravan crveni karton zbog oštrog starta na gležanj protivnika. Igraču kojem je najveća vrijednost po Transfermarktu u "primeu" iznosila 100 milijuna eura, to je prvo isključenje ove sezone. U novijoj prošlosti pamtimo ga i po sukobu s hrvatskim trenerom Nenadom Bjelicom dok je ovaj bio u Union Berlinu, a Sane u Bayernu.

