VIDEO / Vinicius ponovno provocira: Pogledajte nevjerojatnu proslavu zbog koje bi mogao dobiti veliku kaznu

Real Madrid u 35. kolu gostuje u Barceloni kod Espanyola te u drugom poluvremenu vode 2:0 golovima Viniciusa Juniora. Brazilac je posebno negativnu pažnju na sebe privukao proslavom kod prvog kola kad je provocirao publiku. Pokazivao je na sebe, a onda je napravio provokativan i neprimjeren potez na svim sportskim travnjacima zbog koje bi mogao dobiti veliku kaznu od La Lige.

Kroz karijeru je Vinicius imao brojne skandale. Jedan od njih stigao je u nedavnim susretima s Benficom kada ga je Gianluca Prestianni navodno rasistički vrijeđao. Nogometaš Benfice na kraju je dobio kaznu od UEFA-e od šest utakmica te ga u sljedećoj sezoni čeka velika pauza u europskom natjecanju.

Slične probleme imao je i protiv Valencije 2023. godine kada su navijači Šišmiša također vrijeđali na rasnoj osnovi. Uobičajeni su sukobi i s navijačima Atletica, gradskog rivala Real Madrida.

