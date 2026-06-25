VIDEO / Vinicius odveo Brazil do prvog mjesta, Neymar zaradio ovacije! Maroko slavio u sjajnom susretu protiv Haitija

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AP Photo/Rebecca Blackwell via Guliver

Nogometaši Brazila osvojili su prvo mjesto u skupini C na Svjetskom prvenstvu 3-0 (2-0) pobjedom protiv Škotske u susretu zadnjeg, 3. kola igranom u Miamiju.

Prva dva gola za Brazil postigao je njegov prvi napadač na ovom natjecanju Vinicius (7, 45+3), a na 3-0 povisio je Matheus Cunha (60).

Iako su prije početka dvoboja u Miamiju oba sastava bila u poziciji da pobjedom osiguravaju plasmanu u 16-inu finala, realnost je bila takva da će Škotska pokušati izgubiti sa što manjom razlikom kako bi ostala u igri za prolazak dalje kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija.

Nažalost po Škotsku, u samom otvaranju utakmice dogodila se velika pogreška u obrani koja je omogućila Brazilu rano vodstvo i otvorila mu put ka sigurnoj pobjedi. Branič zagrebačkog Dinama Scott McKenna predugo je oklijevao s ispucavanjem lopte iz svog kaznenog prostora, u blok mu je utrčao Rayan te je lopta stigla do Viniciusa koji nije propustio poklonjenu priliku za vodstvo.

Zabio je Vinicius u 22. minuti još jednom nakon što je oteo loptu Hendryju, ali pregledom snimke ustanovljeno je kako je brazilski napadač pritom napravio prekršaj.

Ipak, Vinicius je stigao do drugog gola u sudačkoj nadoknadi prvog dijela. Robertson nije uspio raščistiti situaciju pred svojim golom, Brazil je osvojio loptu na 16 metara, uslijedio je ubačaj Bruna Guimaraesa ravno na glavu Viniciusa koji je s tri metra spustio loptu u mrežu.

Prije odlaska na odmor Robertson je još jednom kiksao, Rayan ga je poslao u prazno, ali nije uspio svladati Gunna.

U nastavku je na lijevom beku Robertsona zamijenio Tierney te je Škotska upravo nakon njegovih ubačaja imala najbolje prilike. No, u 49. minuti je Allison zaustavio pokušaj McTominaya, a u 64. minuti i Fergusona. Tierney je bio pokretač akcije i u 72. minuti nakon koje se Shankland i McTominay nisu najbolje snašli pred golom.

Brazil je, pak, u 60. minuti povećao svoju prednost, Bruno Guimaraes je dobio okomitu loptu, driblingom “povaljao” svoje čuvare, a onda proslijedio loptu Cunhi koji je imao lakši posao zabiti.

Škotska je zadnju šansu za ublažavanje poraza imala u sudačkoj nadoknadi kada je Allison još jednom spriječio McTominaya.

Bitan događaj zbio se u 76. minuti kada je umjesto Cunhe na teren stupio Neymar uz ovacije brazilskih napadača. Bio je to njegov prvi nastup za “selecao” još od listopada 2023.

Brazil je osvojio prvo mjesto u skupini sa sedam bodova i razlikom pogodaka 7-1, drugo mjesto također sa sedam bodova, ali i razlikom pogodaka 6-3, zauzeo je Maroko nakon 4-2 pobjede protiv Haitija, dok je Škotska treća s tri boda i gol-razlikom 1-4 pa će morati čekati rasplet u ostalim skupinama kako bi vidjela hoće li joj to biti dovoljno za nastavak natjecanja. Haiti je na dnu bez bodova.

Sve golove pogledajte OVDJE.

U dvoboju zadnjeg kola C skupine SP-a u Atlanti je Maroko svladao Haiti s 4-2 (2-2) i prošao kao drugi u skupini u nokaut-fazu.

U Atlanti je Haiti dva puta vodio autogolom Yassinea Bounoua (10-ag) i sjajnim pogotkom Wilsona Isidora (43), Maroko se vraćao preko Achrafa Hakimija (39) i Ismaela Saibarija (45+1), a u nastavku su Soufiane Rahimi (78) i Gessime Yassine (89) osigurali pobjedu Maroka.

Haiti je iznenadio Marokance hrabrom igrom, vodili su dvaput i držali 2-2 sve do 78. minute, kada su primili treći gol i fizički. Marokanci su u susret ušli s namjerom da bitno poprave gol-razliku, ali su naišli na sjajan otpor Haitija, pogotovu u prvom dijelu.

Hrabri Haićani su poveli u 10. minuti autogolom marokanskog vratara Bonoua, koji je nespretno ugurao loptu u mrežu nakon udarca Josepha. U 30. minuti Maroko je izjednačio sretnim golom Hakimija koji je na crti ugurao loptu u mrežu nakon što je haićanski vratar Johny Placide obranio udarac El Khannoussija.

U 43. minuti Haiti opet vodi i to nakon što je napadač Sunderlanda Wilson Isidor postigao jedan od najljepših golova dosadašnjeg dijela mundijala. Isidor je opalio s 30-tak metara i pogodio desne rašlje marokanskih vrata.

Slavlje momčadi s Kariba trajalo je svega tri minute. Nakon protunapada Hakimi je poslao povratnu loptu za Saibarija, koji s ruba kaznenog prostora precizno pogađa sami donji kut.

Haiti se odlično branio sve do 78. minute i kornera, nakon kojeg je Rahimi primio loptu unutar šesnaesterca i snažnim udarcem pogodio rašlje. U 89. minuti Yassine je zabio na prazna vrata za konačnih 4-2.

Golove možete pogledati OVDJE.