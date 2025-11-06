VIDEO / Villar upitan o Kovačeviću: ‘Nije mi lako sjediti na klupi, mislim da zaslužujem igrati puno više’

Podijeli :

Veznjak Dinama očito nije zadovoljan svojim statusom u klubu.

U susretu 4. kola Europske lige Dinamo je pred 17.000 gledatelja na stadionu Maksimir izgubio od Celte Vigo sa 0-3 upisavši prvi poraz, dok je španjolski sastav ostvario treću europsku pobjedu.

Nakon što su u prvom kolu porazili Fenerbahče sa 3-1, potom identičnim rezultatom na gostovanju slavili protiv Maccabi Tel Aviva, a u trećem kolu remizirali protiv Malmoa (1-1), “Modri” su u četvrtom kolu doživjeli težak poraz od španjolske Celte.

Gosti su već nakon prvog poluvremena vodili sa 3-0. Dva gola je zabio Pablo Duran (4, 44), dok je Sergi Dominguez (28) zatresao vlastitu mrežu.

Nakon utakmice, pred medije je stao veznjak Dinama, Gonzalo Villar koji je ušao u igru u 78. minuti:

“Ovo je bila teška večer za nas. Celta je bila bolja kroz cijelu utakmicu. Pokušat ćemo biti bolji u nedjelju i doći do pobjede.”

Jeste li radili premalo prekršaja?

“Jesmo, istina je. U prvom poluvremenu su prijetili kontranapadima, a neke od njih smo mogli trebali zaustaviti prekršajima. Pokušat ćemo ispraviti to u sljedećim utakmicama.”

Celta je igrala u niskom bloku i prijetila iz kontri. Je li vas to iznenadilo?

“Poznajem Celtu iz Španjolske, to je način na koji oni igraju. Ali, danas su bili bolji od nas u svemu. Na lopti, u kontrama, u svemu… Moramo biti skromni, probati ispraviti probleme i napredovati.”

Kako gledate na sedam osvojenih bodova?

“Mi u Dinamu moramo u svakoj utakmici ciljati na pobjedu. Trebali smo i ovo pobijediti za naše navijače. Nije loše, ali moramo dobiti sljedeću utakmicu.”

Celta je bila odlična, ali djelovalo je kao da Dinamo nema energije…

“Slažem se, nedostajalo nam je energije, preciznosti i agresivnosti. Možda ne možemo svaku utakmicu odigrati onako kako želimo, ali radit ćemo i bit ćemo bolji, sto posto.”

Hoće li se biti teško vratiti na pravi kolosijek nakon ovog niza blijedih utakmica?

“Neće… Naravno, teško je, ali to je nogomet i mi smo profesionalci. Spremni smo se oporaviti nakon poraza, čak i ako je u pitanju više utakmica u kojima nismo igrali baš dobro.”

Ima li trener vašu podršku?

“Ne dobivam baš puno minuta, mislim da zaslužujem puno više. Nije mi lako sjediti na klupi, ali pokušavam ostati skroman, naporno raditi i valjda ću dočekati minute. Mislim da mogu pomoći momčadi na terenu.”

Podsjetimo, Villar je 27-godišnji španjolski veznjak koji je prošao nogometnu akademiju Valencije. U seniorskoj karijeri igrao je za Elche, Getafe, Romu, Sampdoriju te Granadu – iz koje je ovog ljeta došao u Dinamo za tri milijuna eura.