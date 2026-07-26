VIDEO / Veliko nevrijeme u Sloveniji, nestala struja, sudac prekinuo susret

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U drugom kolu slovenske Prve lige su se na stadionu Bonifika srele momčadi Kopera i Radomlja. Tamo je nakon prvog poluvremena vodila momčad Radomlja s 2:0 golovima Luke Kušića i Divinea Ikenne. Međutim, ekipe su na tome i stale jer je u Kopru bilo veliko nevrijeme. Uoči početka drugog dijela na stadionu je nestalo struje, a bio je i veliki pljusak te se sudac utakmice odlučio prekinuti susret dok se stanje na terenu ne popravi.

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